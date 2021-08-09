После запрета на полеты первый самолет из России приземлился в Хургаде

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью остановлено в ноябре 2015 года после катастрофы самолета «Когалымавиа» в небе над Синаем. Он должен был выполнить рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.

С 2015 года египетская сторона провела работу по усовершенствованию системы досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля этого года президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Позднее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что авиасообщение с курортами Египта возобновится с 9 августа.

Пресс-секретарь генконсульства России Никита Шилин сообщил, что в Египте фиксируется устойчивая тенденция по сокращению суточного числа заболевших коронавирусом, передает RT.

