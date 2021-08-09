После запрета на полеты первый самолет из России приземлился в Хургаде
Первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет приземлился в понедельник в Хургаде. Это лайнер авиакомпании EgyptAir, сообщает ТАСС.
Сегодня же в Хургаде приземлится первый после перерыва в авиасообщении рейс авиакомпании «Россия». Также первый самолет прибудет в понедельник и в Шарм-эш-Шейх.
Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью остановлено в ноябре 2015 года после катастрофы самолета «Когалымавиа» в небе над Синаем. Он должен был выполнить рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.
С 2015 года египетская сторона провела работу по усовершенствованию системы досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.
8 июля этого года президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Позднее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что авиасообщение с курортами Египта возобновится с 9 августа.
Пресс-секретарь генконсульства России Никита Шилин сообщил, что в Египте фиксируется устойчивая тенденция по сокращению суточного числа заболевших коронавирусом, передает RT.
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