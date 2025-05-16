Популярность Вьетнама у россиян выросла в три раза

Вьетнам становится все более популярным туристическим направлением у российских туристов. Об этом рассказал вице-президент Российского Союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции, посвященной прогнозам на летний сезон-2025.

По его словам, туроператоры зафиксировали трехкратный рост бронирований во Вьетнам. Вице-президент РТС объяснил увеличение популярности этого направления ростом авиаперевозок, передает NEWS.ru.