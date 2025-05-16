Популярность Вьетнама у россиян выросла в три раза

Вьетнам становится все более популярным туристическим направлением у российских туристов. Об этом рассказал вице-президент Российского Союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции, посвященной прогнозам на летний сезон-2025.

По его словам, туроператоры зафиксировали трехкратный рост бронирований во Вьетнам. Вице-президент РТС объяснил увеличение популярности этого направления ростом авиаперевозок, передает NEWS.ru.

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Теперь, по словам Горина, Вьетнам конкурирует с Таиландом.

Горин добавил, что путешествия продолжат дорожать и дальше из-за инфляции и геополитических процессов. Средний чек на поездки по России в марте составил примерно 79 тысяч рублей. Стоимость зарубежных туров начинается от 150 тысяч рублей.

Туроператоры рассказали ранее НСН, что интерес туристов из России к Ирану обусловлен наличием прямых перелетов, однако ни работа Mir Pay, ни уникальные памятники истории и культуры не сделают направление популярным.


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ФОТО: Анастасия Александрова/НСН
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