СМИ: Экс-генсек НАТО предлагал обсудить создание буферной зоны между Россией и НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в 2021 году был готов рассмотреть концепции «буферной зоны» между Россией и Альянсом, сообщает NRA.

По данным издания, это спровоцировало сильную критику со стороны союзников по НАТО. Экс-генсек предлагал Совету НАТО — Россия обсудить идею Кремля о создании «буферной зоны» и выводе сил Альянса на позиции, существовавшие до 1997 года, однако столкнулся с возражением Польши и стран Балтии.

В своих воспоминаниях Столтенберг также выразил опасения относительно будущего Североатлантического альянса в контексте возможного переизбрания Дональда Трампа в качестве президента США, допуская распад Альянса. Столтенберг отметил, что НАТО не окажется еще сильнее втянут в кампанию США и Израиля против Ирана, однако предупредил о ее значительных экономических последствиях.

Ранее Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией, как с соседом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:РоссияНАТОЙенс Столтенберг

Горячие новости

Все новости

партнеры