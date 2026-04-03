СМИ: Экс-генсек НАТО предлагал обсудить создание буферной зоны между Россией и НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в 2021 году был готов рассмотреть концепции «буферной зоны» между Россией и Альянсом, сообщает NRA.
По данным издания, это спровоцировало сильную критику со стороны союзников по НАТО. Экс-генсек предлагал Совету НАТО — Россия обсудить идею Кремля о создании «буферной зоны» и выводе сил Альянса на позиции, существовавшие до 1997 года, однако столкнулся с возражением Польши и стран Балтии.
В своих воспоминаниях Столтенберг также выразил опасения относительно будущего Североатлантического альянса в контексте возможного переизбрания Дональда Трампа в качестве президента США, допуская распад Альянса. Столтенберг отметил, что НАТО не окажется еще сильнее втянут в кампанию США и Израиля против Ирана, однако предупредил о ее значительных экономических последствиях.
Ранее Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией, как с соседом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА