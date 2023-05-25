«Понос, вода и комары»: Мясников назвал главных врагов пляжного отдыха
В преддверии летних отпусков Александр Мясников предостерег читателей НСН от «аварий» на курортах.
Инфекционный понос, комары и питьевая вода могут испортить туристу отдых в самый неподходящий момент, рассказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников. Перед летним сезоном доктор также напомнил россиянам об опасности солнечных лучей и последствиях чрезмерного употребления увеселительных напитков.
«Основная опасность – это инфекционный понос. Обезвоживание может грозить смертью как слабым людям, так и детям. В странах с южным климатом ежегодно умирают от поноса два миллиона детей. Берите с собой антибиотики типа Азитромицина, он же Сумамед. И Ципрофлоксацин – это антибиотики широкого спектра. Появился понос - принимаешь таблетки, забываешь доктора Мясникова с его «не принимайте при поносе, это может быть вирусное». Там не до этого. Загремишь в инфекционную больницу на Гоа или в Таиланде – вообще не выйдешь. Кто был в таких местах, тот не захочет туда попадать», - сказал Мясников.
Врач призвал следить за правилами гигиены, качеством питьевой воды и комарами.
«За рубежом в странах вроде Шри-Ланки или Гоа опасны две вещи: это комар и вода. Комар является переносчиком болезней типа малярии, вирусного гепатита и холеры, а вода провоцирует кишечные заболевания. Помните элементарные правила гигиены про мытье рук и фруктов», - добавил доктор.
Турист также не должен забывать о средствах защиты от солнца, которое может спровоцировать меланому, а также не напиваться до состояния, при котором море станет по колено.
«Что еще нас ждет на курортах? Первое – мы начинаем обгорать. А это риски меланомы. Здесь и наше русское «все пропьем, но флот не опозорим» с купанием и травмами в таком виде», - подытожил собеседник.
Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дала российским туристам несколько советов, как правильно загорать.
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