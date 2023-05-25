«Понос, вода и комары»: Мясников назвал главных врагов пляжного отдыха

Турист также не должен забывать о средствах защиты от солнца, которое может спровоцировать меланому, а также не напиваться до состояния, при котором море станет по колено.

«Что еще нас ждет на курортах? Первое – мы начинаем обгорать. А это риски меланомы. Здесь и наше русское «все пропьем, но флот не опозорим» с купанием и травмами в таком виде», - подытожил собеседник.

Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дала российским туристам несколько советов, как правильно загорать.

