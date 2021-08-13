Пчеловод назвал самый популярный мёд Подмосковья
Среди жителей Московской области наибольшим спросом пользуется липовый мёд, в этом году пчеловодом удалось собрать его больше, чем обычно. Об этом рассказал президент межрегионального союза пчеловодов России Александр Кукс.
«Из всех сортовых медов именно липовый пользуется самым высоким спросом среди населения. И в этом году в Подмосковье и окрестностях был хороший урожай – лучше, чем в Башкирии, Чувашии, Удмуртии», - пояснил Кукс. Пчеловод подчеркнул, что на качество мёда влияет погода.
Специалист отметил, что чрезмерная жара является отрицательным фактором для пчеловодов. В этом году на юге страны липа начала цвести значительно раньше срока, что повлияло на продуктивность пчел, - добавил Кукс в эфире «Радио 1».
В субботу 14 августа в России пройдет Медовый спас. Традиционно в этот день начинался сбор мёда и его освящение. В семьях было принято печь медовые пряники и блины с мёдом.
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