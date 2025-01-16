С побережья Крыма вывезли 459 тонн грунта с мазутом
16 января 202511:55
Около 459 тонн загрязненного мазутом грунта и песка вывезли с побережья Крыма. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике.
По данным ведомства, всего в регионе очистили более 179 километров берега.
«Всего собрано почти 459 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено почти 390 тонн», — подчеркнули в МЧС.
Между тем в Крыму и Севастополе после разлива мазута в Керченском проливе нашли 34 мертвых дельфина, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru