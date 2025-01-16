С побережья Крыма вывезли 459 тонн грунта с мазутом

В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома Пятно нефтепродуктов обнаружено у берегов Ялты В качестве рыбы и морепродуктов в Черном море нет никаких отклонений Совбез Белоруссии заявил о планах Запада захватить приграничные районы страны Средние траты россиян на Новый год достигли рекордных 64 тысяч рублей