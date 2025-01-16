С побережья Крыма вывезли 459 тонн грунта с мазутом

Около 459 тонн загрязненного мазутом грунта и песка вывезли с побережья Крыма. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике.

У берегов Ялты обнаружили и ликвидировали пятно мазута

По данным ведомства, всего в регионе очистили более 179 километров берега.

«Всего собрано почти 459 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено почти 390 тонн», — подчеркнули в МЧС.

Между тем в Крыму и Севастополе после разлива мазута в Керченском проливе нашли 34 мертвых дельфина, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Ирина Иванчук
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