За десять месяцев в Крыму отдохнули более 5,5 миллионов туристов

В этом году половина отдыхающих выбрала Южное побережье. Западный берег встретил 25% гостей, восточный — 15%, а 10% предпочли Симферополь.

Летом около 75% туристов приехали в Крым на собственном автотранспорте, рассказал ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

По его словам, поток автотуристов ежегодно растет на десятки процентов. В Крым в этом году порядка 70% туристов приехали на автомобилях, около 20% выбрали железнодорожный транспорт и чуть меньше 10% прибыли на автобусах. Кроме того, 10% туристов на личном авто приехали через новые территории, заехали в Крым с севера, передает «Радиоточка НСН».

