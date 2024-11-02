За десять месяцев в Крыму отдохнули более 5,5 миллионов туристов
С января по октябрь Крым посетили более 5,5 миллионов туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот показатель на 18% превысил значения того же периода прошлого года.
В этом году половина отдыхающих выбрала Южное побережье. Западный берег встретил 25% гостей, восточный — 15%, а 10% предпочли Симферополь.
Летом около 75% туристов приехали в Крым на собственном автотранспорте, рассказал ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
По его словам, поток автотуристов ежегодно растет на десятки процентов. В Крым в этом году порядка 70% туристов приехали на автомобилях, около 20% выбрали железнодорожный транспорт и чуть меньше 10% прибыли на автобусах. Кроме того, 10% туристов на личном авто приехали через новые территории, заехали в Крым с севера, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram
- Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
- СМИ: Первый официально работающий кот Барсик пропал в Перми
- Песня из «Трех котов» стала самой популярной на «Кинопоиске»
- Медведев: В договоре с КНДР предусмотрено оказание помощи в случае нападения
- В пригороде Лиона произошли беспорядки
- СМИ: Стая собак напала на ребенка в Хабаровске
- Медведев: Новая украинская власть казнит прежних руководителей
- ВЦИОМ: Более 60% россиян считают, что в стране есть народное единство
- За десять месяцев в Крыму отдохнули более 5,5 миллионов туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru