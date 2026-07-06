Дешевле Сочи: Туристов призвали не бояться поездок в Дагестан
Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что сейчас в Дагестане можно отдохнуть семь дней за 42 тысячи рублей, несмотря на негативный информационный фон вокруг республики.
Дагестан понес имиджевый ущерб после разрушительных весенних наводнений, поэтому сейчас туда едет меньше туристов. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Аналитики туристической отрасли фиксируют снижение внутреннего турпотока в Дагестан, пишет aif.ru. Основной причиной называется несоответствие выросших цен качеству предоставляемых услуг, из-за чего путешественники из России все чаще отдают предпочтение другим регионам. Мкртчян опроверг повышение цен на отдых в республике.
«Цены там не выросли — это фейк. К отельерам Дагестана вопросов нет: они держат цены на 30-40% ниже, чем в Сочи. Сейчас есть отели четыре звезды за шесть тысяч рублей, хотя подобные в Сочи стоят не менее десяти тысяч. Так что неделя в Дагестане в отеле четыре звезды обойдётся, ну, в 42 тысячи рублей без дороги. Например, в Избербаше», — сказал собеседник НСН.
По словам Мкртчяна, туристический поток в регион действительно упал, но в первую очередь из-за последствий страшных наводнений.
«Турпоток падает из‑за сильных наводнений, которые были весной, причём с человеческими жертвами. Естественно, республика не восстановилась в полной мере. Да и информация о том, что там всё налаживается, не доходит до потребителя. По телевидению было много страшных кадров. Провальными были и майские праздники — минус 30%. Поэтому и сейчас Дагестан не показывает особых результатов. Сейчас везде идёт минус, кроме Анапы. Потому что тот же Дагестан хорош, если вы не просто прилетели на самолёте или на поезде, а путешествуете на автомобиле. Там очень много красивых мест. А где топливо брать? Из‑за топливного кризиса люди сократили поездки на автомобилях. Так что первая причина — пострадал имидж, а вторая — отсутствие топлива», — подытожил он.
Ранее глава Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова сказала НСН, что спрос на отдых на Байкале падает из-за того, что это дорогое направление, где нет качественной инфраструктуры, конкуренцию ему составляют не менее живописные Камчатка, Карелия и Дагестан.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
- Дешевле Сочи: Туристов призвали не бояться поездок в Дагестан
- Послу Швеции заявили демарш из-за атаки БПЛА на посольство РФ
- Рябков: На саммите G7 США встали на позиции Европы в конфликте на Украине
- МО РФ: Средства ПВО сбили за сутки 811 украинских беспилотников
- Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией и участие в ЕАЭС
- Постоянная борьба: Как российские компании научились справляться с DDoS-атаками
- «С протянутой рукой»: В Армении объяснили визит Пашиняна в Россию
- В Госдуме объяснили, как маркетплейсы будут проверять карточки товаров
- Рамзан Кадыров заявил, что вынужденно идет на предстоящие выборы