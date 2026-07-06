Дагестан понес имиджевый ущерб после разрушительных весенних наводнений, поэтому сейчас туда едет меньше туристов. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Аналитики туристической отрасли фиксируют снижение внутреннего турпотока в Дагестан, пишет aif.ru. Основной причиной называется несоответствие выросших цен качеству предоставляемых услуг, из-за чего путешественники из России все чаще отдают предпочтение другим регионам. Мкртчян опроверг повышение цен на отдых в республике.

«Цены там не выросли — это фейк. К отельерам Дагестана вопросов нет: они держат цены на 30-40% ниже, чем в Сочи. Сейчас есть отели четыре звезды за шесть тысяч рублей, хотя подобные в Сочи стоят не менее десяти тысяч. Так что неделя в Дагестане в отеле четыре звезды обойдётся, ну, в 42 тысячи рублей без дороги. Например, в Избербаше», — сказал собеседник НСН.

По словам Мкртчяна, туристический поток в регион действительно упал, но в первую очередь из-за последствий страшных наводнений.