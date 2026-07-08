В России успешно завершились испытания новой вакцины от менингококка
Клинические испытания четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции были успешно завершены в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Петровакс Фарм».
Речь идёт об отечественном препарате MCV4-CRM197, который прошел III фазу клинических исследований. Испытания проходили в 18 центрах по всей России, добровольное участие в них приняли 240 детей и взрослых.
Отмечается, что отечественная вкцина показала на 37% более высокий иммунный ответ против одной из наиболее эпидемиологически значимых серогрупп - C, которая часто становится причиной вспышек в детсадах, школах и вузах. При этом серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было.
«Мы готовы уже в этом году начать производство вакцины по полному циклу. К началу 2027 года наши мощности составят более 4 млн доз ежегодно, — заявил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.
Регистрация препарата ожидается летом 2026 года. Цыферов отметил, что в настоящее время ключевым вопросом является скорость включения вакцины в Нацкалендарь профилактических прививок.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что разрабатываемая в РФ вакцина от аллергии на кошек и собак спасёт миллионы россиян.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России успешно завершились испытания новой вакцины от менингококка
- Худрук Театра на Покровке заявил, что искусство невозможно без человека
- Полетят через Стамбул: Закрытие Словакии не испортит европейский отпуск россиян
- Эрмитаж изменил стоимость входа в зависимости от времени посещения
- Актриса Горбачева пожаловалась на обилие в России сериалов про маньяков
- Лантратова анонсировала новые обмены пленными между РФ и Украиной
- Россиян призвали не пересылать в чатах инструкции по VPN и прокси
- Свадебных фотографов обвинили в накрутке цен на свои услуги
- Конец раздора? В РФС увидели перспективы плавного возвращения в мировой футбол
- Госдума обязала детей мигрантов выезжать из России после 18 лет