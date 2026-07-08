В России успешно завершились испытания новой вакцины от менингококка

Речь идёт об отечественном препарате MCV4-CRM197, который прошел III фазу клинических исследований. Испытания проходили в 18 центрах по всей России, добровольное участие в них приняли 240 детей и взрослых.

Отмечается, что отечественная вкцина показала на 37% более высокий иммунный ответ против одной из наиболее эпидемиологически значимых серогрупп - C, которая часто становится причиной вспышек в детсадах, школах и вузах. При этом серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было.

«Мы готовы уже в этом году начать производство вакцины по полному циклу. К началу 2027 года наши мощности составят более 4 млн доз ежегодно, — заявил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Регистрация препарата ожидается летом 2026 года. Цыферов отметил, что в настоящее время ключевым вопросом является скорость включения вакцины в Нацкалендарь профилактических прививок.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что разрабатываемая в РФ вакцина от аллергии на кошек и собак спасёт миллионы россиян.

