Визовый центр Италии в России увеличил сроки обработки заявок на визы с 40 до 60 дней в связи с высоким спросом, сообщает визовый оператор VMS. Россиян призвали осуществлять подачу заявки на визу со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты выезда. Арзуманов отметил, что Италия сегодня не является массовым направлением для российских туристов.

«У стран Шенгенского соглашения есть внутренние регламенты, по которым они действуют. Италия сейчас находится далеко не в топ-10 и даже не в топ-20 направлений. Интерес к Европе у россиян есть. В Италии обширная экскурсионная программа. Но общая привлекательность той или иной страны в доступности. В Италию сейчас довольно сложно получить визу, нет прямых перелетов. Все это не играет на руку турпотоку. Конечно, есть определенный рост в сравнении с прошлым годом – грубо говоря, было 500 бронирований, стало 550-600. Но насколько это можно сравнивать с общим ростом и показателем, когда вылетает по 30-50 тысяч туристов в год. Турпоток в Италию сократился в десятки раз в сравнении с 2019 годом. Есть те, кто принципиально любит Италию, и ездят туда каждый год. Но массовый турист выбирает более комфортные условия», - объяснил он.