Почти 80% российских вкладчиков потратили доход от высоких ставок на путешествия
По итогам 2024 года россияне благодаря высоким ставкам, установленным Центробанком РФ, смогли заработать на вкладах и накопительных счетах порядка 6 триллионов рублей. При этом 76% вкладчиков за счет полученного таким образом дохода полностью или частично оплатили путешествие, выяснил в ходе опроса маркетплейс Финуслуги, сообщает «СМИ 2».
47% россиян частично профинансировали путешествие или планируют это сделать, а 29% вкладчиков полностью покрыли расходы на такие поездки, говорится в исследовании.
53% опрошенных за счет доходов от вкладов позволят себе более высокий уровень отпуска, а именно — класс отеля, авиаперелета, экскурсионных программ. По данным опроса, 39% респондентов путешествуют раз в год, 30% — два раза в год, 15% — более двух раз в год.
После того, как ЦБ начал снижать ключевую ставку, уменьшилась и доходность по банковским вкладам — сейчас в среднем она составляет 16,5%.
По результатам опроса, из-за снижения процентного дохода 44% респондентов в будущем предпочтут более бюджетные варианты поездок и проживания, а 43% опрошенных продолжат путешествовать по мере своего бюджета или найдут иные источники финансирования.
Ранее турецкие отели снизили цены из-за падения спроса со стороны россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
