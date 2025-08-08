Почти 80% российских вкладчиков потратили доход от высоких ставок на путешествия

47% россиян частично профинансировали путешествие или планируют это сделать, а 29% вкладчиков полностью покрыли расходы на такие поездки, говорится в исследовании.

53% опрошенных за счет доходов от вкладов позволят себе более высокий уровень отпуска, а именно — класс отеля, авиаперелета, экскурсионных программ. По данным опроса, 39% респондентов путешествуют раз в год, 30% — два раза в год, 15% — более двух раз в год.

После того, как ЦБ начал снижать ключевую ставку, уменьшилась и доходность по банковским вкладам — сейчас в среднем она составляет 16,5%.

По результатам опроса, из-за снижения процентного дохода 44% респондентов в будущем предпочтут более бюджетные варианты поездок и проживания, а 43% опрошенных продолжат путешествовать по мере своего бюджета или найдут иные источники финансирования.

Ранее турецкие отели снизили цены из-за падения спроса со стороны россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».