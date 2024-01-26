«Победа» запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд с 16 февраля
26 января 202413:29
Российская авиакомпания «Победа» с 16 февраля запустит регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.
Отмечается, что рейс будет выполняться один раз в неделю по пятницам. Согласно данным, выполнять полеты будут на воздушных судах типа Boeing 737-800.
Ранее, 23 января, авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи билетов на рейсы из России на Филиппины. Полеты будут совершаться из Иркутска в Манилу с 6 марта по 30 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru