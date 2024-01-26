ОАЭ стала самой популярной страной у российских туристов в январе

Дубай стал самым популярным направлением среди россиян на Новый год, также в топ вошли Мальдивы и Сейшелы, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов, передает «Радиоточка НСН».

Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан стали самыми бюджетными и безвизовыми направлениями для россиян этой зимой, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».

