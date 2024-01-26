ОАЭ стала самой популярной страной у российских туристов в январе
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стала самой популярной страной у российских туристов по итогам января 2024 года, подсчитали аналитики сервиса МТС Travel.
В ОАЭ направились в этом месяце 17,5% россиян, на втором месте – Таиланд (15%), замыкает тройку лидеров Турция (14%).
Дубай стал самым популярным направлением среди россиян на Новый год, также в топ вошли Мальдивы и Сейшелы, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов, передает «Радиоточка НСН».
Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан стали самыми бюджетными и безвизовыми направлениями для россиян этой зимой, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Колумбии убили возглавлявшего радиостанцию известного журналиста Мендосу
- Продюсер Азизбекян: Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемку в «ЧБД»
- Супруга бывшего экс-губернатора Громова стала жертвой мошенников
- СМИ: В российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики
- Собянин рассказал о планах модернизации детских школ искусств
- На севере Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом
- ОАЭ стала самой популярной страной у российских туристов в январе
- Пользователи «Авито» смогут покупать товары в кредит
- В Госдуме предложили отобрать у детей право выбора при разводе родителей
- Apple разрешила пользователям в ЕС загружать приложения из сторонних магазинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru