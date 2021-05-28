«Победа» объявила о возобновлении полетов в Пизу и Римини с 1 июля

До этого лоукостер сообщил, что возобновляет полеты в Милан, а в июне планирует рейсы в Рим. «Победа» также летает из российской столицы в Берлин, Кельн и Ларнаку.

Пока пассажирское авиасообщение с Италией отсутствует. Въехать в страну могут граждане Италии, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, а также высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Ранее Греция предложила расширить авиасообщение с Россией для того, чтобы упростить туристический обмен и взаимные поездки.



