«Победа» объявила о возобновлении полетов в Пизу и Римини с 1 июля

Лоукостер «Победа» объявил о возобновлении с 1 июля полетов из Москвы в итальянские города Пиза и Римини. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю - по воскресеньям.

Ранее полеты были прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Песков объяснил перебои с рейсами из Европы техническими сложностями

До этого лоукостер сообщил, что возобновляет полеты в Милан, а в июне планирует рейсы в Рим. «Победа» также летает из российской столицы в Берлин, Кельн и Ларнаку.

Пока пассажирское авиасообщение с Италией отсутствует. Въехать в страну могут граждане Италии, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, а также высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Ранее Греция предложила расширить авиасообщение с Россией для того, чтобы упростить туристический обмен и взаимные поездки.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиасообщениеИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры