Песков объяснил перебои с рейсами из Европы техническими сложностями

По словам Пескова, когда лайнеры облетают небо Белоруссии и просят разрешение на влет в разных ранее не согласованных точках, то возникают технические проблемы.

Пресс-секретарь добавил, что ситуация никак не должна отразиться на отношениях России и Евросоюза, подчеркнув, что сложности возникли не из-за России.



