Песков объяснил перебои с рейсами из Европы техническими сложностями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перебои с рейсами из Европы в Москву происходят из-за технических проблем.

«Я убежден, что авиационные власти дадут необходимое разъяснение, но это технические моменты», - сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что работает утвержденная, ранее согласованная система по определенным точкам вылета и влета самолетов в воздушное пространство каждой страны. Речь идет о большом трафике самолетов и связанной с этим авиационной безопасности.

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По словам Пескова, когда лайнеры облетают небо Белоруссии и просят разрешение на влет в разных ранее не согласованных точках, то возникают технические проблемы.

Пресс-секретарь добавил, что ситуация никак не должна отразиться на отношениях России и Евросоюза, подчеркнув, что сложности возникли не из-за России.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАвиасообщение
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