Греция предложила расширить авиасообщение с Россией

Греция предложила расширить авиасообщение с Россией для того, чтобы упростить туристический обмен и взаимные поездки. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Глава греческого ведомства подчеркнул особое значение туризма для объединения стран, передает ТАСС.

Дендиас напомнил о готовности Греции принимать россиян, которые либо вакцинировались, либо имеют отрицательный тест на коронавирус, либо восстановились после заболевания, вызванного новой инфекцией.

Греция 14 мая объявила о разрешении въезда неограниченному числу россиян при наличии у них свидетельства о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о перенесенном заболевании и наличии антител. Для путешественников из РФ также отменили обязательный недельный карантин.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеГреция
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