По программе детского кешбэка куплено 208 тыс. путевок

Ростуризм запустил программу финансовой поддержки приобретения путёвок в детские лагеря. Она стартовала в ночь на 31 марта, сообщили в ведомстве. Отправить детей в лагеря можно начиная с 1 мая и до 30 сентября включительно. На финансирование программы правительство направит 7,5 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток в два раза. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками космодрома «Восточный».



