По программе детского кешбэка куплено 208 тыс. путевок

На данный момент по программе детского туристического кешбэка куплено 208 тысяч путевок, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

При этом родителям возвращено уже более 3 миллиардов рублей.

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Ростуризм запустил программу финансовой поддержки приобретения путёвок в детские лагеря. Она стартовала в ночь на 31 марта, сообщили в ведомстве. Отправить детей в лагеря можно начиная с 1 мая и до 30 сентября включительно. На финансирование программы правительство направит 7,5 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток в два раза. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками космодрома «Восточный».


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РостуризмДетский Лагерь
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