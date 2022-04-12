Путин поручил удвоить кешбэк для путешествующих на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток в два раза. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками космодрома «Восточный».

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По его словам, в России создадут необходимые условия для того, чтобы поездки на Дальний Восток стали дешевле.

Дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен в качестве антикризисной меры поддержки 15 марта.

Ранее стало известно, что Российские туроператоры разрабатывают программы отдыха на Северном Кавказе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиДальний ВостокПолитикаВнутренний ТуризмВладимир Путин
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