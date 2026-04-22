В Донецке при атаке БПЛА повреждены пять жилых домов

Пять жилых домов и гражданские автомобили повреждены после удара дронов ВСУ в центре Донецка. Об этом рассказал журналистам представитель Следственного комитета.

Ранее RT сообщил, что Донецк был атакован группой БПЛА, прогремело как минимум пять взрывов.

«Сотрудниками СК РФ производится осмотр и фиксация массированной вооруженной атаки на жилые кварталы в Ворошиловском районе», - указал представитель ведомства.

По его словам, как минимум пять многоэтажных жилых зданий получили многочисленные повреждения. Как отметили в СК, при атаке были применены не менее пяти дронов самолетного типа иностранного производства.

ФОТО: РИА Новости
