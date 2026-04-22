Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива
Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене убыточных рейсов в Европе в летний сезон. Решение принято в целях экономии авиатоплива, подорожавшего после начала военных действий в Иране.
В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что сокращение полётов затронет аэропорты во Франкфурте и Мюнхене и будет действовать по конец октября. При этом уже отменены 120 рейсов из Франкфурта в польские города Быдгощ и Жешув, а также в Ставангер в Норвегии до конца мая.
Отмечается, что авиакомпания рассчитывает сэкономить порядка 40 тысяч метрических тонн авиационного топлива, цена которого удвоилась с начала конфликта с Ираном.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что авиапассажирам по всему миру следует готовиться к дальнейшим проблемам с топливом в ближайшие несколько месяцев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
