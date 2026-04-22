Посол Бердыев: США и Европа исчерпали себя морально и материально

США и Европа исчерпали себя, считает посол по особым поручениям российского МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Об этом пишет РИА Новости.

«Наверное, никого не нужно убеждать в том, что США и Европа себя исчерпали, причем не только морально, но и материально», - заявил дипломат.

По словам Бердыева, в столицах на Западе понимают это и делают «ставку на дестабилизацию» рынков, институтов и механизмов урегулирования. Как отметил посол, такая политика долгосрочная и стратегическая и основана на несогласии с утратой доминирования в мире.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США нацелены на доминирование в мировой экономике.

