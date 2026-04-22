В Белгороде один человек погиб при атаке БПЛА на коммерческий объект

Один человек погиб и один пострадал после удара дрона ВСУ в Белгороде. Об этом написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в Мах.

Как отметил губернатор, украинская сторона атаковала коммерческий объект. В этот момент двое рабочих восстанавливали повреждения на кровле после предыдущей беспилотной атаки, пишет RT.

«Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте», - указал Гладков.

Второй мужчина получил осколочные ранения головы и предплечья, а также лишился пальца руки.

Ранее в Курской области один человек погиб и трое были ранены при ударе БПЛА по агрофирме.

