В Белгороде один человек погиб при атаке БПЛА на коммерческий объект
Один человек погиб и один пострадал после удара дрона ВСУ в Белгороде. Об этом написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в Мах.
Как отметил губернатор, украинская сторона атаковала коммерческий объект. В этот момент двое рабочих восстанавливали повреждения на кровле после предыдущей беспилотной атаки, пишет RT.
«Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте», - указал Гладков.
Второй мужчина получил осколочные ранения головы и предплечья, а также лишился пальца руки.
Ранее в Курской области один человек погиб и трое были ранены при ударе БПЛА по агрофирме.
