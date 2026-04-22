Россиянам напомнили о правилах украшения машины в преддверии 9 Мая
Согласно действующим правилам тонировать передние и лобовые стёкла автомобилей или закрывать их чем-либо запрещено. Об этом RT заявил автоюрист Дмитрий Славнов.
Отвечая на вопрос об украшении транспорта в преддверии Дня Победы, он указал, что тонировка разрешена на задних стёклах и стекле багажник, поэтому разместить на них можно, например, фотографии «Бессмертного полка».
«На фарах и номерах размещать что-либо запрещено. Это технически небезопасно, так как света не будет, а номер закрывать нельзя», — пояснил эксперт.
Что касается Георгиевской ленты, то Славнов порекомендовал размещать её на на автомобиле, а непосредственно на себе, то есть на одежде.
Ранее технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков напомнил, что использование шипованных зимних шин в летние месяцы запрещено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива
- Полубелый-полуазиатский: Каким может быть легальный российский VPN
- «Не раскол, а агрессивное ядро»: Как действия Трампа сплотили Иран
- Глава ВТБ усомнился в введении налога на сверхприбыль банков
- В Белгороде один человек погиб при атаке БПЛА на коммерческий объект
- Посол Бердыев: США и Европа исчерпали себя морально и материально
- В Донецке при атаке БПЛА повреждены пять жилых домов
- Кормят с ложечки: Российские туристы устали от all inclusive
- Россиянам назвали профессии с рекордными зарплатами в 2026 году