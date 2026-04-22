Глава ВТБ усомнился в введении налога на сверхприбыль банков
Идея введения в России налога на сверхприбыль банков не будет реализована, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом пишет ТАСС.
Как отметил банкир, «не похоже», что эту инициативу реализуют.
«Ни правительство, ни Центральный банк это не поддерживают, поэтому я не думаю, что есть шансы на это», - указал Костин.
Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждали вопрос изъятия дополнительных доходов в некоторых отраслях для поддержки бюджета. При этом Минэкономразвития заявляло об отсутствии планов вводить дополнительный налог на сверхприбыль, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
