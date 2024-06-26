«Пляж, олени и цветы»: В Приморье сравнили отдых в КНДР с Турцией и Египтом

Северную Корея посетили уже около тысячи российских туристов, при этом сейчас нет какого-то бума на это направление, заявила в интервью НСН председатель правления Приморского регионального союза туриндустрии Ольга Кудрявцева.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее сообщил, что в июле начнут следовать пассажирские поезда между Владивостоком и северокорейским Расоном. При этом, по данным СМИ, за девять месяцев путевки в КНДР подорожали в среднем на 15%, при этом недельный отдых там стоит 100 тысяч рублей на человека. Кудрявцева назвала цифру $950, отметив, что из Владивостока можно попасть в соседнюю страну и на самолете, и на поезде.