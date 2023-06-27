Платежная система «Мир» заработала на курортном острове Маргарита
Карты российской платежной системы «Мир» теперь принимают на курортном острове Маргарита в Венесуэле, сообщает ТАСС.
Их обслуживают 30-40 тысяч терминалов торговых и сервисных предприятий острова. В настоящее время работа над расширением числа терминалов, принимающих карты «Мир», продолжается, прежде всего на курортах, чтобы создать дополнительные благоприятные условия для туристов из России.
Сегодня в Каракасе карты российской платежной системы работают в тестовом режиме, проводить оплату в торговых точках пока затруднительно.
Меры принимаются в рамках плана дедолларизации экономики Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru