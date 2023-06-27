Платежная система «Мир» заработала на курортном острове Маргарита

Их обслуживают 30-40 тысяч терминалов торговых и сервисных предприятий острова. В настоящее время работа над расширением числа терминалов, принимающих карты «Мир», продолжается, прежде всего на курортах, чтобы создать дополнительные благоприятные условия для туристов из России.

Сегодня в Каракасе карты российской платежной системы работают в тестовом режиме, проводить оплату в торговых точках пока затруднительно.

Меры принимаются в рамках плана дедолларизации экономики Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

