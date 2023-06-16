Титов: Банки на Кубе начали принимать карты «Мир»

«Думаю, то, что сейчас на острове получают хождение банковские карты, эмитированные в рамках системы „Мир“, — это только начало», — указал он. Отмечается, что кубинским финансовым организациям необходимо обелить денежные потоки и защитить финансовую систему от внешних ограничительных мер.

Москва предложила своему партнеру комбинированный инструмент, который поможет в решении обеих задач.

Титов отметил необходимость введения в оборот цифрового песо на базе технологии блокчейн, что важно для привлечения инвестиций.

Карты UnionPay банков, попавших под санкции, за границей не работают, заявил ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН. Он отметил, что «шансы» есть только у таких карт банков Газпромбанк, Россельхозбанк и Примсоцбанк, но стопроцентной гарантии нет и у них.

