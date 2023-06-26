Банки Венесуэлы начали использовать российскую платежную систему «Мир»
Центробанк Венесуэлы завершил необходимые шаги для подключения к российской платежной системе «Мир», сообщил глава ЦБ Каликсто Хосе Ортега Санчес. Об этом пишет «Российская газета».
Меры принимаются в рамках плана дедолларизации экономики Венесуэлы. Карты российской платежной системы будут принимать в более чем 40 тысячах терминалов по всей латиноамериканской стране.
Ранее глава Центробанка Венесуэлы в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что страна стремится реализовать возможность оплаты товаров и услуг картами «Мир» в 30% платежных терминалов страны.
Между тем банки Кубы начали принимать карты «Мир», напоминает телеканал «360».
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