Банки Венесуэлы начали использовать российскую платежную систему «Мир»

Меры принимаются в рамках плана дедолларизации экономики Венесуэлы. Карты российской платежной системы будут принимать в более чем 40 тысячах терминалов по всей латиноамериканской стране.

Ранее глава Центробанка Венесуэлы в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что страна стремится реализовать возможность оплаты товаров и услуг картами «Мир» в 30% платежных терминалов страны.

Между тем банки Кубы начали принимать карты «Мир», напоминает телеканал «360».

