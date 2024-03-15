«Плата за улыбку»: Отели поднимают цены из-за «катастрофы» с кадрами

«Без звезд работать нельзя. Каждые два-три года отель должен проходить повторную классификацию. Если ее задержат хотя бы на один день, ты по идее работать не можешь. Если это не приведет к срывам сроков получения звездности, то все будет нормально. Должны быть те же сроки, могут спрашивать жестче и так далее. Это дает возможность потребителю получать честную информацию об отеле», - объяснил он.

При этом Колесников подчеркнул, что отели сегодня сталкиваются с катастрофой из-за дефицита персонала, для повышения зарплат приходится повышать и цены.

«Ужесточение требований к тем, кто выдает звезды, это правильно. Правила получения звезд никто не менял с точки зрения балльной системы и обязательных требований, которые там есть. Цены поднимаются не из-за звездности, а потому что сегодня цены растут абсолютно на все. Отели столкнулись с катастрофой из-за дефицита персонала. При этом мы не можем набрать красивых, талантливых, со знанием языка и платить им мало. Если вы хотите получать сервис в пятизвездочных отелях на пять звезд плюс еще и улыбку на пять звезд, придется платить, так как тот, кто вам улыбается, получает зарплату», - предупредил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что общественники просят не вводить невозвратные тарифы в гостиницах — они считают, что это приведет к подорожанию номеров. Сразу две организации выступили против законопроекта Минэкономразвития. Невозвратные билеты в гостиницах приведут к тому, что люди смогут съездить в путешествие дешевле, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент АТОР Александр Курносов.

