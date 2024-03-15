«Плата за улыбку»: Отели поднимают цены из-за «катастрофы» с кадрами

Сергей Колесников в эфире НСН объяснил, что цены в отелях растут не из-за более строгой «выдачи» звезд.

Более строгий подход к выдаче звезд отелям позволит получать потребителю честную информацию, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в беседе с НСН. Он отметил, что цены в гостиницах растут не из-за ужесточения требований, а из-за дефицита квалифицированных кадров.

Подход к выдаче отелям звезд, а также к тем, кто их «вручает», станет более строгим. Министр экономического развития РФ Максим Решетников поручил пересмотреть процедуру классификации, внедрить новые требования к организациям-классификаторам. Также, по его словам, важно интегрировать реестр Росаккредитации с платформами по бронированию, пишут «Известия». Колесников рассказал о последствиях такого решения.

«Мест хватит»: Гостиницы и санатории Крыма повысят цены на 15-20% с мая

«Без звезд работать нельзя. Каждые два-три года отель должен проходить повторную классификацию. Если ее задержат хотя бы на один день, ты по идее работать не можешь. Если это не приведет к срывам сроков получения звездности, то все будет нормально. Должны быть те же сроки, могут спрашивать жестче и так далее. Это дает возможность потребителю получать честную информацию об отеле», - объяснил он.

При этом Колесников подчеркнул, что отели сегодня сталкиваются с катастрофой из-за дефицита персонала, для повышения зарплат приходится повышать и цены.

«Ужесточение требований к тем, кто выдает звезды, это правильно. Правила получения звезд никто не менял с точки зрения балльной системы и обязательных требований, которые там есть. Цены поднимаются не из-за звездности, а потому что сегодня цены растут абсолютно на все. Отели столкнулись с катастрофой из-за дефицита персонала. При этом мы не можем набрать красивых, талантливых, со знанием языка и платить им мало. Если вы хотите получать сервис в пятизвездочных отелях на пять звезд плюс еще и улыбку на пять звезд, придется платить, так как тот, кто вам улыбается, получает зарплату», - предупредил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что общественники просят не вводить невозвратные тарифы в гостиницах — они считают, что это приведет к подорожанию номеров. Сразу две организации выступили против законопроекта Минэкономразвития. Невозвратные билеты в гостиницах приведут к тому, что люди смогут съездить в путешествие дешевле, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент АТОР Александр Курносов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рудольф Кучеров
ТЕГИ:ЦеныОтели

Горячие новости

Все новости

партнеры