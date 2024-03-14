«Мест хватит»: Гостиницы и санатории Крыма повысят цены на 15-20% с мая
В Крыму хватит мест размещения для всех туристов, однако есть вопросы к безопасности, отметил в эфире НСН Геннадий Ламшин.
Гостиницы и санатории Крыма поднимут цены с мая по сентябрь на 15-20%, заявил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в разговоре с НСН.
Ранее в министерстве туризма Крыма сообщили, что уровень бронирования отелей и здравниц региона на летний период 2024 года вырос на 20-50% по сравнению с летом предыдущего года. Указывается, что в майские праздники уровень бронирования в ряде отелей доходит до 80-90%. Ламшин отметил, что в Крым сможет приехать ограниченное количество человек из-за закрытого авиасообщения.
«Отелей хватит, хотя есть проблема в виде беспилотников, обстрелов… В прошлом году даже закрывали некоторые гостиницы в тех местах, где этого больше всего происходило. Соответственно, приехать туда может ограниченное количество человек, поскольку авиасообщение закрыто опять же по причине безопасности. А железнодорожный транспорт не компенсирует ту нехватку мест, которые занимали авиаперевозки. Поток увеличился на личном автотранспорте, но тут тоже возникла проблема – парковочные места. На такое количество Крым не был рассчитан никогда. Крымчане, сами гостиницы и санатории вынуждены повышать цены на 15-20% в сезон. А сезон начинается с мая, закрывается концом сентября», – сказал Ламшин.
В свою очередь председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что россияне в основном бронируют в Крыму «звездочные» отели и номера «люкс».
«Сейчас идет запрос в основном на объекты с развитой инфраструктурой – это «звездочные» отели и номера «люкс». Такой категории, конечно же, в Крыму не хватает. Люди, которые в прошлом году не успели попасть в ту же «Mriya», в «Крымский Бриз», «Ялта-Интурист»… Получается, что в этом году они решили сработать на опережение. При этом не могу сказать, что какой-то был шквал бронирования в малом бизнесе. Тут все постепенно, без резких всплесков. Думаю, что загрузка по малому бизнесу будет как в прошлом году. В сегменте малого бизнеса ничего не изменилось, цены остались те же, даже где-то есть специальные предложения, более «вкусные», чем в прошлом году», – добавила собеседница НСН.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество туристов, посетивших Крым в 2023 году, составило 5,2 млн человек, что на 20% меньше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
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