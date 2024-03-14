«Мест хватит»: Гостиницы и санатории Крыма повысят цены на 15-20% с мая

Гостиницы и санатории Крыма поднимут цены с мая по сентябрь на 15-20%, заявил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в разговоре с НСН.

Ранее в министерстве туризма Крыма сообщили, что уровень бронирования отелей и здравниц региона на летний период 2024 года вырос на 20-50% по сравнению с летом предыдущего года. Указывается, что в майские праздники уровень бронирования в ряде отелей доходит до 80-90%. Ламшин отметил, что в Крым сможет приехать ограниченное количество человек из-за закрытого авиасообщения.