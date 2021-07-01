Пхукет открылся для вакцинированных иностранных туристов
Тайские власти с 1 июля открыли курортный Пхукет для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает Интерфакс.
Отмечается, что вакцинированные туристы не должны будут проходить обязательный карантин по приезде, а также смогут передвигаться по острову свободно.
При желании туристов поехать в другие районы страны, им необходимо будет пройти три ПЦР-теста.
Ранее также стало известно, что россияне теперь смогут отправиться в Иорданию, если у них будет отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до путешествия. Об этом сообщил посол Иордании в России Халид Шавабка, передает URA.RU.
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