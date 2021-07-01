Пхукет открылся для вакцинированных иностранных туристов

При желании туристов поехать в другие районы страны, им необходимо будет пройти три ПЦР-теста.

Ранее также стало известно, что россияне теперь смогут отправиться в Иорданию, если у них будет отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до путешествия. Об этом сообщил посол Иордании в России Халид Шавабка, передает URA.RU.

