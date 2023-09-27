Петербург стал лидером по числу бронирований отелей на ноябрь

В Петербурге средняя стоимость забронированной ночи составляет 4,3 тысячи рублей. На втором месте по популярности расположилась Москва (4950 рублей), на третьем - Сочи (5050 рублей).

Также в десятку самых популярных городов вошли Калининград, Нижний Новгород, Казань, Кисловодск и Мурманск, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что за год стоимость забронированной ночи на ноябрьские выходные увеличилась на 9%.

По данным газеты «Коммерсант», количество бронирований туров на эту осень выросло на 5-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».

