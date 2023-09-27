Петербург стал лидером по числу бронирований отелей на ноябрь
Северная столица возглавила рейтинг предпочтений среди российских туристов, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирований Островок.Ru.
В Петербурге средняя стоимость забронированной ночи составляет 4,3 тысячи рублей. На втором месте по популярности расположилась Москва (4950 рублей), на третьем - Сочи (5050 рублей).
Также в десятку самых популярных городов вошли Калининград, Нижний Новгород, Казань, Кисловодск и Мурманск, пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что за год стоимость забронированной ночи на ноябрьские выходные увеличилась на 9%.
По данным газеты «Коммерсант», количество бронирований туров на эту осень выросло на 5-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петербург стал лидером по числу бронирований отелей на ноябрь
- Большинство россиян намерены провести ноябрьские праздники дома
- Росстат: выпуск бензина в августе увеличился на 1,6%
- В Крыму двух украинцев осудили на 15 и 16 лет колонии за шпионаж
- Патриарх Кирилл отказался от подаренного ему «слишком дорогого» креста
- Тайские спасатели нашли тело сбитого катером российского туриста
- Актер Роб Шнайдер отменил поездку в Канаду после скандала с нацистом
- Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту «Амура»
- СМИ назвали Буффона лучшим вратарем XXI века
- Путин утвердил звание «генерал внутренней службы РФ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru