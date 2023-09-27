Количество китайских туристов в Москве увеличилось в шесть раз в 2023 году, сообщил председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент из Москвы в Китай сейчас 50 рейсов в неделю, это очень большие обороты. Власти города планируют увеличить также поток туристов из стран Латинской Америки.