Количество китайских туристов в Москве увеличилось в шесть раз в 2023 году

Количество китайских туристов в Москве увеличилось в шесть раз в 2023 году, сообщил председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент из Москвы в Китай сейчас 50 рейсов в неделю, это очень большие обороты. Власти города планируют увеличить также поток туристов из стран Латинской Америки.

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Россия предложила пяти странам, в том числе Саудовской Аравии и Малайзии, полностью отменить туристические визы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Восточного экономического форума. Глава Минэкономразвития отметил, что Москва развивает тему перехода к безвизу с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Ранее Россия запустила механизм групповых безвизовых обменов с Китаем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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