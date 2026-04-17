«В 2025 году Южную Корею в медицинских целях посетили 1,6 млн туристов, что на 37% больше, чем в 2024 году. При этом ожидалось, что в 2025 году приедет 1,4 млн туристов. Планы на 2026 год будут рассчитываться, исходя из окончательной статистики за 2025 год, которой пока нет. Вместе с тем, если в 2025 году доля российских туристов, которые посетили страну в медицинских целях, составляла 1,5%, то в допандемийном 2019 году этот показатель достигал 6%. Задача отрасли — вернуться к доковидным показателям. Для привлечения туристов им будут больше рассказывать о Южной Корее, привлекать российских партнеров. Также отдельно будут проводиться программы обучения и презентации. Отметим, что если раньше в основном Южную Корею в медицинских целях посещали жители Дальнего Востока, то сейчас сюда также едут туристы из европейской части России, из Москвы и из Сибири», — отметили эксперты.

Они также указали на то, что Южная Корея рассчитывает на помощь медиков из России, а языковой барьер — не помеха ни для врачей, ни для пациентов.

«Для дальнейшей поддержки медицинского туризма планируются масштабные мероприятия, власти значительно расширили выделяемый для этого бюджет. Кроме того, поддерживается программа обмена медиками, Южная Корея рассчитывает на специалистов из России. Языковой барьер при этом не мешает, так как в основных больницах, где проходят лечение российские туристы, есть координаторы со знанием языка, которые занимаются консультацией пациентов и их сопровождением. Как правило, это переселенцы из России либо этнические корейцы, владеющие русским языком», — добавили специалисты.