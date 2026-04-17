Россиянам раскрыли перспективы медицинского туризма в Южную Корею
Граждан России, которые приезжают лечиться в Южную Корею, не должен пугать языковой барьер — здесь им помогут русскоязычные координаторы, сказали НСН участники профильной конференции, прошедшей в Москве.
В 2025 году Южную Корею посетили 1,6 млн «медицинских» туристов, это на 37% больше, чем годом ранее, из них 1,5% россияне. Цель дальнейшего сотрудничества между Москвой и Сеулом — вернуть этот показатель к доковидным 6%. Об этом заявили участники прошедшей в Москве пресс-конференции «Оздоровительный туризм в Южной Корее», на которой присутствовал специальный корреспондент НСН.
В мероприятии участвовали директор московского представительства Национальной организации туризма Кореи Юк Гён Ын, посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ, профессор, преподаватель по пластической хирургии в медицинской школе Сеульского университета, главный врач и основатель Dream Plastic Surgery Парк Янг Су, а также заместитель директора, врач-профессор отделения гастроэнтерологии госпиталя Мёнгджи, постоянный член Корейского научного общества гастроэнтерологии Ким Джонг Ён.
Участники рассказали, что в 2025 году Южную Корею посетили 25 000 россиян с целью оздоровительного туризма. В целом же количество туристов, которые прибыли в страну для лечения, превзошло ожидаемые показатели на 200 000 человек.
«В 2025 году Южную Корею в медицинских целях посетили 1,6 млн туристов, что на 37% больше, чем в 2024 году. При этом ожидалось, что в 2025 году приедет 1,4 млн туристов. Планы на 2026 год будут рассчитываться, исходя из окончательной статистики за 2025 год, которой пока нет. Вместе с тем, если в 2025 году доля российских туристов, которые посетили страну в медицинских целях, составляла 1,5%, то в допандемийном 2019 году этот показатель достигал 6%. Задача отрасли — вернуться к доковидным показателям. Для привлечения туристов им будут больше рассказывать о Южной Корее, привлекать российских партнеров. Также отдельно будут проводиться программы обучения и презентации. Отметим, что если раньше в основном Южную Корею в медицинских целях посещали жители Дальнего Востока, то сейчас сюда также едут туристы из европейской части России, из Москвы и из Сибири», — отметили эксперты.
Они также указали на то, что Южная Корея рассчитывает на помощь медиков из России, а языковой барьер — не помеха ни для врачей, ни для пациентов.
«Для дальнейшей поддержки медицинского туризма планируются масштабные мероприятия, власти значительно расширили выделяемый для этого бюджет. Кроме того, поддерживается программа обмена медиками, Южная Корея рассчитывает на специалистов из России. Языковой барьер при этом не мешает, так как в основных больницах, где проходят лечение российские туристы, есть координаторы со знанием языка, которые занимаются консультацией пациентов и их сопровождением. Как правило, это переселенцы из России либо этнические корейцы, владеющие русским языком», — добавили специалисты.
Участники пресс-конференции также перечислили наиболее популярные услуги, которые оказываются в южнокорейских клиниках, — чаще всего это услуги пластической хирургии, при этом стоимость лечения в Южной Корее относительно низкая.
«Южная Корея занимает первое место по плотности пластических хирургов на душу населения. Врачи делятся на две категории: если первая категория не приводит к значительным изменениям внешности (они выполняют различные процедуры, в основном возрастные), то вторая категория занимается непосредственно хирургией. Как правило, это лифтинг (очень часто услугой пользуются голливудские звезды, популярна она и среди российских туристов), ринопластика, блефаропластика и липосакция. Вместе с тем в крупных больницах основное направление — реконструкция лица. Что касается более низкой, чем во многих других странах, стоимости лечения, это связано с тем, что медицинский сектор Южной Кореи полностью частный. Соответственно, в отрасли развита конкуренция между клиниками, они соревнуются за качество и доступность лечения. Кроме того, в стране развиты навыки управления и ранее имевшаяся инфраструктура», — заключили специалисты.
Ранее замглавы Минздрава России Евгения Котова во время сессии Восточного экономического форума «Медицинский туризм в Россию: путешествие к здоровью» заявила, что за первое полугодие 2025 года Россию посетили 46 тысяч «медицинских» туристов из Китая, но приезжают на лечение не только оттуда. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
