Политолог заявил о фактическом распаде НАТО из-за разногласий
Северо-Атлантический альянс (НАТО) фактически утратил единство, поскольку его участники по-разному оценивают угрозы и способы защиты, заявил «Ленте.ру» кандидат политических наук Павел Фельдман.
По его мнению, страны блока больше не выступают как союз единомышленников, а остаются формальным объединением, внутри которого нарастают принципиальные разногласия. Он отметил, что если ранее союзники демонстрировали солидарность, то теперь все чаще проявляют взаимное пренебрежение.
Эксперт считает, что при этом официального роспуска альянса не произойдет, так как ни одна страна не захочет взять на себя такую ответственность. Однако, по его мнению, ключевой принцип НАТО — уверенность во взаимной защите — уже подорван.
Фельдман также указал на рост недоверия между участниками блока и снижение роли США как объединяющего фактора. Он добавил, что, несмотря на наличие формальных оснований, механизм коллективной обороны, предусмотренный пятой статьей, в ряде случаев не применялся, что, по его мнению, свидетельствует о снижении эффективности альянса, передает «Радиоточка НСН».
- Политолог заявил о фактическом распаде НАТО из-за разногласий
