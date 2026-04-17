Политолог заявил о фактическом распаде НАТО из-за разногласий

Эксперт считает, что при этом официального роспуска альянса не произойдет, так как ни одна страна не захочет взять на себя такую ответственность. Однако, по его мнению, ключевой принцип НАТО — уверенность во взаимной защите — уже подорван.

Фельдман также указал на рост недоверия между участниками блока и снижение роли США как объединяющего фактора. Он добавил, что, несмотря на наличие формальных оснований, механизм коллективной обороны, предусмотренный пятой статьей, в ряде случаев не применялся, что, по его мнению, свидетельствует о снижении эффективности альянса, передает «Радиоточка НСН».

