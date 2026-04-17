Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову на полгода

Коррупционный скандал вокруг Иванова начался в апреле 2024 года, когда его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с руководителями подрядных организаций и заключал с ними контракты в обмен на личное вознаграждение.

Суд приговорил Иванова к 13,5 года лишения свободы, лишил государственных наград и назначил штраф в 100 миллионов рублей. Кроме того, ранее с него постановили взыскать более 4 миллиардов рублей по делу о хищении, однако в установленный срок сумма выплачена не была, после чего были возбуждены исполнительные производства, передает «Радиоточка НСН».

