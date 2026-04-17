Врач назвал опасные способы удаления клещей

Неправильное удаление клеща может увеличить риск заражения инфекциями, предупредил терапевт Шота Каландия в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, опасно пытаться избавиться от клеща с помощью масла, спирта, бензина и других агрессивных жидкостей. Вопреки распространенному мнению, это не помогает, а наоборот провоцирует паразита активнее выделять слюну, что повышает риск передачи инфекции.

Врач также не рекомендует выдергивать клеща пальцами или пинцетом, поскольку его можно раздавить, что увеличивает вероятность инфицирования. Кроме того, в коже может остаться хоботок, что способно вызвать воспаление.

Еще одной распространенной ошибкой специалист назвал резкое выкручивание клеща и попытки удалить его иглой или другими острыми предметами. Такие действия травмируют кожу и повышают риск занесения дополнительной инфекции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
