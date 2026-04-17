Врач назвал опасные способы удаления клещей
Неправильное удаление клеща может увеличить риск заражения инфекциями, предупредил терапевт Шота Каландия в разговоре с «Лентой.ру».
По его словам, опасно пытаться избавиться от клеща с помощью масла, спирта, бензина и других агрессивных жидкостей. Вопреки распространенному мнению, это не помогает, а наоборот провоцирует паразита активнее выделять слюну, что повышает риск передачи инфекции.
Врач также не рекомендует выдергивать клеща пальцами или пинцетом, поскольку его можно раздавить, что увеличивает вероятность инфицирования. Кроме того, в коже может остаться хоботок, что способно вызвать воспаление.
Еще одной распространенной ошибкой специалист назвал резкое выкручивание клеща и попытки удалить его иглой или другими острыми предметами. Такие действия травмируют кожу и повышают риск занесения дополнительной инфекции, передает «Радиоточка НСН».
- Способность Запада давать Украине миллиарды евро поставили под вопрос
- Политолог заявил о фактическом распаде НАТО из-за разногласий
- Йога и отказ от гаджетов стали трендом для восстановления
- Россиянам раскрыли перспективы медицинского туризма в Южную Корею
- Силы ПВО сбили 17 беспилотников над тремя регионами России
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову на полгода
- Арестован куратор убийства предпринимательницы в Москве
- Психолог раскрыла, почему люди расстаются из-за лайков в соцсетях
- Онлайн-переводчик в помощь: Как иностранные языки помогут в карьере