Соискатели уверены, что знание иностранного языка может стать двигателем для развития карьеры. 60% опрошенных платформой SuperJob россиян назвали наиболее полезным языком для профессионального роста английский, а 11% — китайский. А доля тех, кто считает этот навык неважным снизилась с 22 до 16%. Однако Алексей Захаров утверждает, что очень многое в данном случае зависит от того, где и кем трудится человек.

«Все очень сильно зависит от сферы деятельности человека. Там, где язык является средством общения, будет преимуществом. Например, если китайская компания, то это знание китайского, если это большая международная компания, то там скорее английский будет нужен. Здесь ничего не поменялось или вряд ли что-то поменяется. А что касается бытового знания языка, то на сегодняшний день, мне кажется, что большой необходимости в этом нет. Электронные переводчики уже очень совершенны и прекрасно переводят все в режиме онлайн, с любого языка на любой язык. Я думаю, что и зарплата никак не меняется от зависимости от знания языка. Либо это абсолютная необходимость: ты знаешь язык — у тебя есть эта зарплата, ты не знаешь языка — у тебя в принципе этой зарплаты нет. Либо нет какого-то обязательного требования к знанию языка, и на зарплату это не влияет», — поделился мнение эксперт.

В то же время Захаров отметил, что к китайскому языку интерес растет в связи с экономическим влиянием КНР и возможностями, которые эта страна открывает для бизнеса.

«У нас растет количество связей с Китаем, с одной стороны. А с другой стороны, сам Китай приобретает все большее и большее международное значение, становится на сегодняшний день державой номер два, с перспективой стать державой номер один в мире. И поэтому изучение китайского языка не только в России, но и в мире приобретает все большую популярность», — рассказал собеседник НСН.

