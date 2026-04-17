Силы ПВО сбили 17 беспилотников над тремя регионами России

Средства ПВО России с 15:00 до 20:00 мск уничтожили 17 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Все цели были перехвачены дежурными силами ПВО.

Силы ПВО за 12 часов сбили 11 украинских беспилотников

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
