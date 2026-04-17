Арестован куратор убийства предпринимательницы в Москве

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве и ограблении предпринимательницы в московском районе Строгино, он останется под стражей до 14 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, обвиняемый координировал действия соучастников во время преступления в квартире на Строгинском бульваре. Он признал вину и заявил, что действовал в рамках схемы, разработанной неизвестными мошенниками с Украины.