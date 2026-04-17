Арестован куратор убийства предпринимательницы в Москве
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве и ограблении предпринимательницы в московском районе Строгино, он останется под стражей до 14 мая, сообщает РЕН ТВ.
По данным следствия, обвиняемый координировал действия соучастников во время преступления в квартире на Строгинском бульваре. Он признал вину и заявил, что действовал в рамках схемы, разработанной неизвестными мошенниками с Украины.
Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 марта. В квартире также нашли вскрытый сейф. Следствие считает, что преступление стало частью мошеннической схемы: несовершеннолетнюю дочь погибшей убедили открыть дверь злоумышленнику под предлогом «оперативно-разыскных мероприятий».
Ранее был задержан предполагаемый исполнитель преступления — 21-летний уроженец Кисловодска Даниил Секач, а также его сообщница София Никольская, которая, по версии следствия, помогала вскрывать сейф и передавать похищенные деньги, передает «Радиоточка НСН».
