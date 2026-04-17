Способность Запада давать Украине миллиарды евро поставили под вопрос

Европейские страны способны ежемесячно выделять Украине 5-6 миллиардов евро на поддержку армии и госструктур, заявил «Ленте.ру» политолог Олег Глазунов.

По его оценке, такая сумма не является значительной для стран ЕС, поэтому поиск средств не станет для них серьезной проблемой. Он считает, что финансирование Киева продолжится, несмотря на возможное недовольство части европейского общества.

Орбан: Украина затягивает конфликт для получения финансирования

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также высказывал мнение, что Запад сможет обеспечивать подобный уровень поддержки и не допустит финансового кризиса в стране в ближайшей перспективе.

Глазунов добавил, что масштабных протестов в Европе из-за этой политики ожидать не стоит. По его словам, возможны лишь локальные акции и забастовки, однако они не окажут существенного влияния на решения властей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеЗападУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры