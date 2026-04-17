Йога и отказ от гаджетов стали трендом для восстановления

Спрос на йогу и восстановительные практики в России вырос на 45% на фоне интереса к отдыху за городом, сообщили «Газете.Ru» представители индустрии.

По их словам, для полноценной перезагрузки важно сочетать физические и дыхательные практики с отказом от цифровых устройств. В числе популярных программ — занятия йогой, медитации с использованием гонгов и тибетских чаш, чайные церемонии и практики на природе.