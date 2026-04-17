Йога и отказ от гаджетов стали трендом для восстановления
Спрос на йогу и восстановительные практики в России вырос на 45% на фоне интереса к отдыху за городом, сообщили «Газете.Ru» представители индустрии.
По их словам, для полноценной перезагрузки важно сочетать физические и дыхательные практики с отказом от цифровых устройств. В числе популярных программ — занятия йогой, медитации с использованием гонгов и тибетских чаш, чайные церемонии и практики на природе.
Эксперты отмечают, что такие форматы помогают снизить уровень стресса и переключиться с городского ритма. В зависимости от программы восстановление может занимать от 1 до 3 дней и включать утренние занятия, прогулки и постепенное расслабление.
Отдельное внимание специалисты уделяют питанию. По их данным, меню, составленное с участием нутрициологов, включает злаки, овощи, фрукты, орехи и другие продукты, способствующие поддержанию физического и психического здоровья. Также важную роль играет окружающая среда. Пребывание на природе и чистый воздух, в частности в хвойных лесах, способствуют снижению стресса и ускоряют восстановление организма, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
