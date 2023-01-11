Таиланд с июня введет сбор для иностранных туристов

Власти Таиланда начнут взимать сбор в 300 бат (около $9) с въезжающих в страну туристов, меры вступят в силу с июня. Об этом сообщил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан, передает Bangkok Post.

Таиланд передумал проверять у туристов сертификаты о COVID-вакцинации

«С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут», — уточнил Ратчакитпракан.

По словам министра, собранные средства будут использовать в целях развития туристических направлений, а также для поддержки пострадавших от несчастных случаев туристов.

Ранее Таиланд анонсировал возвращение антиковидных ограничений, с 9 января на рейсы в страну планировали допускать только лиц с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или подтверждением о перенесенном заболевании, напоминает «Свободная пресса». Однако позже в Бангкоке отменили решение об обязательном подтверждении полной вакцинации от коронавируса для иностранцев, въезжающих в Таиланд, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыТаиланд
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