Таиланд с июня введет сбор для иностранных туристов

«С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут», — уточнил Ратчакитпракан.



По словам министра, собранные средства будут использовать в целях развития туристических направлений, а также для поддержки пострадавших от несчастных случаев туристов.



Ранее Таиланд анонсировал возвращение антиковидных ограничений, с 9 января на рейсы в страну планировали допускать только лиц с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или подтверждением о перенесенном заболевании, напоминает «Свободная пресса». Однако позже в Бангкоке отменили решение об обязательном подтверждении полной вакцинации от коронавируса для иностранцев, въезжающих в Таиланд, пишет RT.

