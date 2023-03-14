Пекин подтвердил, что возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам
14 марта 202306:16
Китай с 15 марта возобновит рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент консульских дел Министерства иностранных дел КНР.
Мера начнут действовать с 00:00 15 марта по пекинскому времени. С этой даты будет возобновлено рассмотрение и выдача всех категорий виз для желающих посетить Китай.
Также планируется восстановить безвизовый въезд в несколько китайских городов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru