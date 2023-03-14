Пекин подтвердил, что возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам

Китай с 15 марта возобновит рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент консульских дел Министерства иностранных дел КНР.

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Мера начнут действовать с 00:00 15 марта по пекинскому времени. С этой даты будет возобновлено рассмотрение и выдача всех категорий виз для желающих посетить Китай.

Также планируется восстановить безвизовый въезд в несколько китайских городов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмВизыКитай
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