Песков: Москва будет отслеживать поступающую с саммита НАТО информацию

По его словам, в Кремле будут отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Турции.

Он отметил, что в контексте подготовки к саммиту заявления, касающиеся России, носили скорее конфронтационный характер.

«Посмотрим, в какие документы это всё выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах», - заключил представитель Кремля.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что проходящий в Анкаре саммит НАТО будет показателен тем, как страны альянса отреагируют на требования увеличить оборонные расходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

