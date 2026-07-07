Песков: Москва будет отслеживать поступающую с саммита НАТО информацию
Саммит НАТО, который пройдёт в Анкаре (Турция) 7-8 июля, является событием, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и у Москвы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле будут отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Турции.
Он отметил, что в контексте подготовки к саммиту заявления, касающиеся России, носили скорее конфронтационный характер.
«Посмотрим, в какие документы это всё выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах», - заключил представитель Кремля.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что проходящий в Анкаре саммит НАТО будет показателен тем, как страны альянса отреагируют на требования увеличить оборонные расходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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