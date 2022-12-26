Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы для иностранцев
Минэкономразвития РФ проработает перезапуск электронной визы для повышения доступности путешествий по России. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников, передает РИА Новости.
«Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит проработать вопрос перезапуска электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России», — отметил министр в ходе совещания с туристической отраслью.
В ноябре президент Владимир Путин поручил представить предложения о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из государств, не входящих в перечень недружественных. МИД, МВД и ФСБ должны предоставить соответствующий доклад до 1 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы для иностранцев
- Глава ГУР Украины заявил о намерении «вернуть» Крым «силой и дипломатией»
- Умер бывший игрок «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев
- СМИ: Apple не позволила адаптировать iPhone 14 под российские сети связи
- Кулеба заявил о намерении поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН
- СМИ сообщили о больших потерях и измотанности ВСУ
- СМИ: Беспилотники КНДР пересекли границы Южной Кореи
- Минтруд напомнил россиянам о девятидневных новогодних каникулах
- В Кемерове суд арестовал на два месяца владельца сгоревшего дома престарелых
- ФСБ ликвидировала группировку, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru