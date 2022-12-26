Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы для иностранцев

Минэкономразвития РФ проработает перезапуск электронной визы для повышения доступности путешествий по России. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников, передает РИА Новости.

Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля

«Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит проработать вопрос перезапуска электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России», — отметил министр в ходе совещания с туристической отраслью.

В ноябре президент Владимир Путин поручил представить предложения о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из государств, не входящих в перечень недружественных. МИД, МВД и ФСБ должны предоставить соответствующий доклад до 1 мая.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмВизыМинэкономразвития
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры