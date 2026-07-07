При этом Пархоменко назвал другие факторы, которые могут привести к поломке двигателя и которые водителям всегда стоит держать в уме.

«Первое, что может привести к поломке, это топливо с наличием воды или грязи. Потому что в современных автомобилях крупную и среднюю грязь фильтры отфильтровывают, а если будет вода, конденсат, они это не убирают. В таком случае будет повышенный износ. Но в основном этот негативный фактор будет работать зимой, летом меньше. Автомобиль может заглохнуть, если перепутали топливо: бензин залили в дизель, или наоборот. А так двигатели современных автомобилей умные. Даже если топливо будет низкооктановым, то электроника просто душит двигатель, он теряет мощность, но авто все равно будет ехать и двигатель не разрушится», - рассказал он.

Ранее кандидат геолого-минералогических наук, гендиректор компании «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени заявил НСН, что допуск на рынок бензина пониженного класса «Евро-3» может обернуться серьёзными последствиями — от ухудшения качества воздуха в мегаполисах до ускоренного износа современных двигателей.

