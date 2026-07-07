Россиян предупредили, чем обернется покупка бензина «с рук»
Юрий Пархоменко заявил НСН, что пока не видит всплеска клиентов в автосервисах из-за некачественного бензина, но раскрыл, что это действительно может навредить автомобилю.
Покупка бензина непонятного происхождения у частников несет двигателю автомобиля реальную угрозу. Об этом НСН рассказал гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
В России зафиксирован рост количества обращений водителей в автосервисы из-за некачественного бензина, передает «Ъ FM» со ссылкой на участников отрасли. Ранее на фоне топливного кризиса до конца года ввели в оборот бензин класса «Евро-3». Также возможно понижение планки до «Евро-2». Пархоменко заявил, что не наблюдает такой тенденции.
«Я пока такого всплеска не вижу. Возможно, из-за дефицита топлива водители покупают его у частников, а что они там продают в канистрах, неизвестно. Поэтому я, конечно, не рекомендую приобретать топливо у непонятных посредников. Но пока статистики по отказу двигателей по причине некачественного топлива я не видел. Однако, лучше, если есть возможность, отложить поездку или выбрать другой вид транспорта, чем покупать топливо с рук», - предостерег он.
При этом Пархоменко назвал другие факторы, которые могут привести к поломке двигателя и которые водителям всегда стоит держать в уме.
«Первое, что может привести к поломке, это топливо с наличием воды или грязи. Потому что в современных автомобилях крупную и среднюю грязь фильтры отфильтровывают, а если будет вода, конденсат, они это не убирают. В таком случае будет повышенный износ. Но в основном этот негативный фактор будет работать зимой, летом меньше. Автомобиль может заглохнуть, если перепутали топливо: бензин залили в дизель, или наоборот. А так двигатели современных автомобилей умные. Даже если топливо будет низкооктановым, то электроника просто душит двигатель, он теряет мощность, но авто все равно будет ехать и двигатель не разрушится», - рассказал он.
Ранее кандидат геолого-минералогических наук, гендиректор компании «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени заявил НСН, что допуск на рынок бензина пониженного класса «Евро-3» может обернуться серьёзными последствиями — от ухудшения качества воздуха в мегаполисах до ускоренного износа современных двигателей.
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