В Госдуме анонсировали экспертный совет по обсуждению цен на алюминий
Вопрос заслуживает пристального внимания Государственной думы, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Эксперты и представители контролирующих органов проведут дискуссию, чтобы представить предметную резолюцию правительству и компании «Русал», рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Кирьянов подчеркнул, что вопрос находится на контроле у депутатов.
«Должен быть диалог государства и бизнеса. Запретить и ограничить — это не такое уж умное регулирование. Проблематика заслуживает серьезного экспертного обсуждения. Комитет по экономической политики предоставит площадку в рамках одного из своих советов. Дискуссия может пройти в формате предметного обсуждения с привлечением представителей контролирующих органов. По итогам мы сможем обратиться с предметной резолюцией к органам власти и компании “Русал”», — отметил он.
Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН обвинил «Русал» в работе на Китай.
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