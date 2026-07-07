Лавров: Россия не приемлет интерпретаций предложений США в Анкоридже
Россия на саммите на Аляске в 2025 году согласилась с компромиссными предложениями США. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Все иные интерпретации - что там было, чего там не было - я считаю неуместными», - указал министр.
Он добавил, что в Анкоридже российской стороне сказали, что украинский лидер Владимир Зеленский «будет рекомендации США выполнять».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече на Аляске обсуждались возможности урегулирования на Украине, но подписи под какими-либо документами не ставились, сообщает Ura.ru.
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