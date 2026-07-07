«Русал» уличили в «схемах» для оправдания высоких цен на алюминий
Надзорные органы могут присмотреться к деятельности «Русала», заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Действия «Русала» привлекают внимание ФАС, но компанией могут заинтересоваться надзорно-контрольные органы, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Федеральная антимонопольная служба России заявила, что выдала предупреждение группе «Русал» миллиардера Олега Дерипаски, из-за завышения цен в РФ. Кирьянов отметил, что это еще не самое страшное.
«Возникает вопрос, применяет ли “Русал” бухгалтерские схемы для высокой себестоимости металла. Это должны рассмотреть контрольно-надзорные органы, и даже не ФАС. Насколько законно завышать цену при покупке электроэнергии? Должна быть реакция государства на такие истории», — отметил он.
Более подробные претензии к экономической модели корпорации озвучил директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Средняя разница цен европейской и китайской бирж составляет 850 долларов. В одном месте, в Европе, возник искусственный дефицит из-за болезненных санкционных решений, а в другом его нет за счет российского экспорта. Но мы платим дефицитную цену Лондонской биржи с определенной надбавки. Это создает огромную переплату. Российские потребители переплатили 190 миллионов долларов. На эти деньги хватило бы залить полный бак в 50 литров на 45 легковых машин. А представители “Русала” говорят, что у них возросли затраты на электричество. Действительно, в 2025 компания заплатила на 62% больше, хотя рыночный рост цен составил 20%. Почему так произошло, что корпорация потратила в три раза больше? Все потому, что она покупает энергию у собственной материнской компании и обеспечивает переток денег в ее сторону, а остальным показывает, что у нее якобы проблемы», — подчеркнул он.
Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН обвинил «Русал» в работе на Китай.
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